Зимой казанцы отдыхали в Тайланде, Шри-Ланке, во Вьетнаме, на Мальдивах и ОАЭ

Зимой казанцы предпочитают отдыхать в странах Азии: Тайланд, Шри-Ланка, Вьетнам . Также были интересны Мальдивы, Куба, остров Хайнань в Китае. Об этом «Реальному времени» рассказала турагент Алина Гумерова.

Причиной этому является, что эти туры круглогодичные. В эти страны можно полететь как зимой,так и летом.

«Реальное время» выяснило, что несмотря на эти популярные направления, казанцы также выбирали Турцию, Египет и ОАЭ.

— Эти направления выбирали, потому что были выгодные цены, морской воздух. Отдохнуть в отелях по выгодным предложениям, — об этом в диалоге с корреспондентом «Реального времени» сообщила работник турагентства «SunTour» Алина Гумерова.

Также она отметила, что в зимой на лето казанцы активно бронировали туры в Турцию и Египет. В это время раннее бронирование очень популярно и спрос увеличился именно в эти страны.



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Нафиса Миннехузина