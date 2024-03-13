Нацмузей РТ получил грант на создание аудиоспектакля о Николае Фешине

Проект «Фешин. Путешествие» Национального музея Республики Татарстан стал победителем конкурса «Креативный музей» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Сотрудники музея создадут аудиоспектакль, посвященный жизни и творчеству известного художника-экспрессиониста Николая Фешина.

В качестве материалов для спектакля используются письма, фотографии, мемуары и дневники художника, а также его близких друзей и современников. С помощью этих документов участники экскурсии смогут «оживить» эпоху, когда Николай Иванович Фешин жил и творил в Казани.

— Конечно, существуют классические экскурсионные маршруты, а музеи Татарстана хранят богатейшее наследие Николая Фешина, — говорит автор проекта Анастасия Мокрополова, заведующая экскурсионно-туристическим отделом Национального музея РТ. — Но наша экскурсия позволит «оживить» современников, друзей, родных живописца, дать им голоса и таким образом окунуться в эпоху, когда Николай Иванович жил и творил в Казани.

Период жизни Фешина, связаннный с Казанью, продлился более 20 лет. Здесь он рос, находил и терял друзей и близких людей, пробовал себя в творчестве. Отсюда Фешин навсегда уехал в Соединенные Штаты. Но с этим отъездом связь Человека и Города не пропала.

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