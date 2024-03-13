Россиян призвали внимательно читать состав продуктов во избежание уловок маркетологов

Руководитель технологической компании «Союзкомпонент» Светлана Баласанян объяснила, что многие решения о покупке принимаются под влиянием эмоций. Поэтому важно не дать себя обмануть с помощью дизайна и цвета упаковки. Например, апельсины могут продаваться в красной сетке, чтобы создать ассоциацию с сочными фруктами, но это не значит, что товар будет вкуснее.

Также на упаковке могут быть изображения ягод, ферм, полей или природных пейзажей, которые создают ассоциации с экологичностью товара. Однако это не гарантирует, что продукт свежий, натуральный и качественный.

Кроме того, на упаковке размещают маркировки «без сахара», «без жира», «без ГМО», «без Е-добавок», при этом продукт может содержать сахарозаменители или другие компоненты.

В составе товаров можно увидеть надпись «ароматизатор, идентичный натуральному», такая добавка не опасна, но продукт не может называться органическим. Также стоит обратить внимание на консервант диоксид серы (E220), который признан токсичным, если не соблюдать предельную суточную дозу.

Иногда производитель хвастается пометкой «без пальмового масла», но на деле в составе могут быть другие масла низкого качества, например соевое или рапсовое. Также стоит избегать товаров с частично гидрогенизированными маслами — за ними скрываются трансжиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина.

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