Немаркированный и контрафактный товар хотят передать нуждающимся

Сегодня в Госдуме РФ отклонили представленную редакцию законопроекта инициативы с предложением отказа от уничтожения контрафактного товара и товара без маркировки с последующей передачей его нуждающимся. Причиной послужило то, что не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств.

— Законопроектом предлагается запретить уничтожать немаркированную продукцию и предоставить правительству Российской Федерации полномочие в части утверждения порядка переработки и использования такой продукции для государственных и муниципальных нужд, — сказано в пояснительной записке.

По данным СМИ, в 2021 году в России контрафактной продукцией наторговали на более чем 6 трлн рублей, 60% составили детская одежда, текстиль, другие товары легкой промышленности.



— Представляется, что целесообразнее провести соответствующую экспертизу безопасности такой продукции с последующей ее передачей нуждающимся, — завершается записка.

В настоящее время обязательной маркировке средствами идентификации подлежит табачная продукция, меховые изделия, обувь, фототовары, товары легкой промышленности, духи, шины, молочная продукция, упакованная вода, пиво и слабоалкогольные напитки. Подтверждение безопасности указанных товаров для жизни и здоровья граждан потребует введения новых видов расходных обязательств федерального бюджета, говорится в заключение.

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