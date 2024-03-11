Для казанцев самым продуктивным днем недели оказался понедельник

SuperJob опросил экономически активных граждан из Казани и выяснил, какое время года и какой день недели наиболее продуктивны для работы. Согласно результатам опроса, 18% казанцев считают самым продуктивным временем года для работы зиму, а 13% — весну. Летом и осенью продуктивность растет у 11% и 10% респондентов соответственно.

Среди сотрудников на удаленке, по их собственным оценкам, самый высокий уровень продуктивности приходится на зиму (22%). Персонал на гибридном графике чаще отмечает, что пик продуктивности приходится на весну (16%).

Из дней недели больше всего сил и энергии у горожан остается на среду (23%). На понедельник и вторник после рабочей недели приходится по 15% голосов. Четвертый и пятый дни недели (четверг и пятницу) продуктивными назвали по 9% и 7% респондентов соответственно.

Работающие в офисе и персонал на гибридном графике считают среду самым продуктивным днем недели (21% и 23% соответственно). Удаленные сотрудники чаще называют понедельники лучшими рабочими днями (20%). Опрос проводился среди экономически активных жителей Казани старше 18 лет.

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Разиль Самигуллин