РФС представил новую форму для сборной России по футболу

Российский футбольный союз на официальном сайте представил новую форму национальной команды. Дизайн разработан совместно с российским брендом Jogel. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Новая форма символизирует признание заслуг игроков в футболе и их талант, а также обозначает огромную ответственность перед болельщиками, партнерами по команде и страной, отметил глава РФС Александр Дюков.

В новой экипировке сборная России проведет матчи против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).



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Нафиса Миннехузина