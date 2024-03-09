Из-за повышения пошлин Госдумой, цены на вино могут увеличиться на 30%

В Госдуме предложили повысить ввозные пошлины до 200% для продукции из 49 стран, в настоящее время данный уровень налога составляет 20%. По мнению депутатов данное решение поможет «защитить российский рынок». В случае принятия данного решения, повысится стоимость отечественных вин.

Коснётся это в основном сегмента 500–600 рублей за бутылку (краснодарские и крымские вина).

Основной причиной повышения цены отрасль называет покупку саженцев, техники и удобрений за границей. В ответ на увеличение пошлины зарубежные партнеры могут увеличить цены. Также на рост цены на полках магазинов может повлиять желание продавцов заработать.

Ранее сообщалось, что кандидат экономических наук Екатерина Новикова считает, что после снижения с 1 апреля порога беспошлинных покупок цены на импортные товары могут вырасти на 15—20%. Это произойдет из-за того, что сейчас порог беспошлинных покупок составляет €1000, а с 1 апреля он снизится до €200.

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Разиль Самигуллин