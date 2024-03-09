В Татарстане центр защиты семьи помог появится на свет 100 детям

В 2023 году Центр защиты семьи, материнства и детства помог появиться на свет 100 детям. Уже в январе этого года 16 женщин обратились в Центр, чтобы сохранить беременность. Об этом сообщают ГТРК «Татарстан».



За счет президентского гранта «Лучшее — беременным» удалось расширить перечень услуг. Так, с февраля прошлого года для жительниц Казани, Высокогорского, Зеленодольского и Пестречинского районов бесплатно предоставляются услуги няни и помощницы по хозяйству. Также по гранту предоставляются бесплатные услуги доулы.

Всего за прошлый год гуманитарную помощь получили 327 семей, которые воспитывают 866 детей. В январе 2024 года центр помог 58 подопечных семей, в которых проживают 256 детей.

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Нафиса Миннехузина