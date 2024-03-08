Сегодня в Казани ожидается до -6 градусов
В пятницу, 8 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность, небольшой снег.
Днем в столице республике прогнозируется от -4 до -6 градусов. Ветер западный 2 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -5 до -8 градусов. На дорогах будет скользко.
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