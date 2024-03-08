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Сегодня в Казани ожидается до -6 градусов

06:57, 08.03.2024
Сегодня в Казани ожидается до -6 градусов
Фото: Реальное время

В пятницу, 8 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность, небольшой снег.

Днем в столице республике прогнозируется от -4 до -6 градусов. Ветер западный 2 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -5 до -8 градусов. На дорогах будет скользко.

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Нафиса Миннехузина
Татарстан
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