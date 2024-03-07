В Казани водитель автомобиля «Хендай» получил 580 штрафов за 2 года и попался на тонировке

Сегодня напротив дома 29а по улице Большой Красной в Казани экипаж полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу остановил автомобиль «Хендай», которым управлял 42-летний водитель.

На стекла машины были наклеены цветные пленки, которые не соответствовали техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств. За последние 2 года водителя 580 раз привлекали к административной ответственности за нарушения, все штрафы были оплачены.

По факту случившегося на водителя составили административный материал по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (тонировка) и выдали требование о прекращении противоправных действий. После этого нарушение устранили — автомобиль растонировали.

Госавтоинспекция призывает всех водителей привести свои автомобили в соответствие с техническим регламентом о безопасности транспортных средств, чтобы сохранить здоровье и жизнь участников дорожного движения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».