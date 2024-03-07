В работе в сфере промышленности заинтересованы 70% женщин

Почти 70% женщин интересуются промышленностью и хотели бы попробовать поработать в этой сфере. Опрос, который провел Минпромторг России в преддверии 8 Марта, показал, что самыми привлекательными отраслями женщины считают химическую и фармацевтическую промышленность, а также авиацию и судостроение.

В опросе, который прошел в марте 2024 года, приняли участие более 500 респонденток от 18 до 65 лет. Из них 59% на данный момент работают, а 29% — учатся. Остальные 12% либо уже вышли на пенсию, либо находятся в активном поиске подходящей профессии.

Большинство опрошенных считают промышленность интересной и увлекательной сферой. Больше всего респонденток привлекают химическая и фармацевтическая промышленность, авиастроение и судостроение. Легкая промышленность и машиностроение также вызвали интерес у опрошенных.

Наибольшее впечатление на респонденток производят экспонаты, отражающие практическую пользу российских промышленных разработок. Среди фаворитов — индустриальный кинотеатр, «Авиационный ангар», «Промышленная лаборатория», шасси автомобиля Aurus Senat, гражданский беспилотник БАС-200 и другие.

Ранее сообщалось, что каждый третий житель Казани (31%) хотел бы открыть свой бизнес, а каждый десятый (11%) уже занимается предпринимательством. Опрос проводился в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек.

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Разиль Самигуллин