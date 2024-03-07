В поиске призывников военные и полиция провели рейды на крупных стройках Казани

В Казани военные и полиция провели ряд рейдов на крупных стройках в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах. Ставилась задача — выявить незаконных мигрантов и тех, кто получил российское гражданство, но уклоняется от постановки на учет в военкоматах, сообщили «Реальному времени» в казанском 384-м следственном отделе СКР.



По результатам проверочных мероприятий на воинский учет поставлены 39 мигрантов, уже получивших российские паспорта. Теперь они числятся за военкоматами в Татарстане и Чувашии (по месту регистрации) и обязаны выполнять обязанности граждан РФ, в том числе по части призыва.

предоставлено realnoevremya.ru 384-м военным следственным отделом. 384-й военный следственный отдел СКР

За уклонение от призыва в отсутствие законных оснований для освобождения предусмотрена уголовная ответственность по статье 328 УК РФ и наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до лишения свободы на 2 года, напомнили в военном ведомстве.



384 военный следственный отдел находится в Казани по адресу: ул. Островского, д. 20, контактный телефон для сообщений о преступлениях (включая факты уклонения от призыва) 8 (843) 292-15-12.