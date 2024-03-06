В Мордовии на высадку лесов направили более 11 миллионов рублей

В этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» выделили более 11 млн рублей. Средства пошли на увеличение площади лесовосстановления. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Стоит отметить, что Мордовия полностью обеспечивает себя лесопосадочным материалом. В республике также ведется работа по сбору семян. За прошлый год было собрано 365 кг семян сосны обыкновенной, включая 50 кг с улучшенными генетическими характеристиками, и 720 кг желудей. Из собранного материала вырастили сеянцы сосны и дуба.

На базе «Лесопожарного центра РМ» работает тепличный комплекс, где выращивают растения с открытой и закрытой корневой системой. Саженцы высаживают на участках, пострадавших от пожаров или после вырубки.

Благодаря нацпроекту Мордовия увеличила показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Сейчас он составляет 96,3% (план выполнен на 124%).



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Нафиса Миннехузина