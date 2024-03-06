Четверо воспитанников Детской цирковой школы отправятся на фестиваль во Францию

Четверо воспитанников казанской Детской цирковой школы поедут на XXIII Международный фестиваль артистов цирка в г. Сен-Поль-ле-Дакс, который будет проходить во Франции с 14 по 17 марта 2024 года.

Владимир Серов, Елизавета Демидова, Ярослав Краснов и Ксения Семенова покажут парный синхронный номер «Воздушные гимнасты на бамбуке», который для них поставила заслуженный деятель искусств Татарстана Светлана Шарапова. Номера на бамбуке считаются сложнейшими среди жанров воздушной гимнастики. Осенью 2023 года Владимир Серов и Елизавета Демидова получили за свой номер золото на I Международном цирковом фестивале «Артист», а в январе этого года успешно выступили с ним на XV фестивале в Будапеште.

На фестиваль в Сен-Поль-ле-Даксе наряду с опытными артистами цирка приглашают выступать и начинающих. Это хороший шанс для молодых и талантливых артистов продемонстрировать свой уровень перед экспертным цирковым сообществом. Все четверо участников еще не достигли совершеннолетия, но их мастерство абсолютно на уровне взрослых профессиональных артистов цирка.

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Нафиса Миннехузина