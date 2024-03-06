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Происшествия

В Казани задержан подозреваемый в краже велосипеда

17:06, 06.03.2024 2

Сотрудники отдела полиции «Дербышки» в Казани задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. По предварительной информации, мужчина причастен к хищению имущества в подъезде многоквартирного дома по улице Мира.

По словам потерпевшего, стоимость похищенного велосипеда составляла 15 тысяч рублей. Транспортное средство было оставлено на ночь в пролете между этажами, а утром владелец обнаружил пропажу и обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Мужчина признал свою вину, похищенный велосипед был изъят.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

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Нафиса Миннехузина
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:09
    Результат для доклада новому министру ВД Республики.
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  • Анонимно 18:29
    Вот что значит наличие у каждой двери в подъезде камер видеонаблюдения, а не одной двух камер у подъезда дома. Управляющую компанию нужно благодарить за заботу и организацию видеонаблюдения.
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