В Казани задержан подозреваемый в краже велосипеда

Сотрудники отдела полиции «Дербышки» в Казани задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. По предварительной информации, мужчина причастен к хищению имущества в подъезде многоквартирного дома по улице Мира.

По словам потерпевшего, стоимость похищенного велосипеда составляла 15 тысяч рублей. Транспортное средство было оставлено на ночь в пролете между этажами, а утром владелец обнаружил пропажу и обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Мужчина признал свою вину, похищенный велосипед был изъят.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.



Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

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Нафиса Миннехузина