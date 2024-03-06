Суд заочно отправил под стражу блогера Савина по делу о дискредитации ВС РФ

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для блогера Евгения Савина. Он обвиняется в дискредитации ВС России.

Ранее Савин уже привлекался к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России.

В данный момент он объявлен в международный розыск.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина