Зеленодолец признан виновным в гибели рыбака на Волге

Следствием и судом установлено, что 4 июля 2023 года 32-летний зеленодолец управлял моторным судном «Калипсо», двигаясь по акватории Волги в направлении Казани.

Не выбрав безопасную скорость движения и не наблюдая за обстановкой, он врезался в надувную лодку, в которой находился 74-летний рыбак. От удара тот упал за борт, а через неделю его тело было найдено.

Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Наказание — 3 года лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком.

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Нафиса Миннехузина