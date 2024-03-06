В Татарстане установят искусственное освещение дорог за 83 миллиона рублей
В Татарстане «Главтатдортранс» установит искусственное освещение на дорогах общей протяженностью 12,5 км.
Работы должны быть выполнены до 24 сентября 2024 года. Максимальная стоимость контракта — 82 795 249 рублей. Средства на реализацию проекта выделяются из бюджета Республики Татарстан.
Искусственное освещение дорог установят на автомобильных дорогах Татарстана, а именно:
- Тетюши — Камское Устье;
- Верхний Услон — Печищи;
- Буинск — Тетюши;
- Большие Кайбицы — Камылово;
- М-7 «Волга» — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода — Мамли-Козяково;
- Богатые Сабы — Тимершик — Верхний Симет — Алан;
- Казань — Йошкар-Ола;
- поселок Кирова;
- Казань — Ульяновск.
В обязанности подрядчика войдет выполнение работ в текущем году в объеме выделенных финансовых средств, обеспечение гарантийного качества выполнения работ, а также соблюдение правил техники безопасности, экологической и пожарной безопасности.
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