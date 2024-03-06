У Волжской тропы появятся «маяки» и новый маршрут

Фото: Максим Платонов

Первый участок Волжской тропы протяженностью 174 км от парка им. Урицкого в Казани до Камского Устья (до села Кирельское) в этом летнем сезоне обретет «глаза»: порядка 600 навигационных элементов появится на маршруте для удобства путешествующих по ней. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина:

— Мы готовим разметку: на ГИС -системах сажаем точно трек, который будем строить в этом сезоне. Сейчас готовим навигацию, верстку, дизайн. Как только снег растает, начнем строить, — сообщила она.

Кроме того, в дополнении к 350 км Волжской тропы появится новая 18-километровая ветка в Зеленодольском районе Татарстана. Она пройдет по левому берегу Волги до загородного клуба «Утрау». Маршрут запустят в конце апреля текущего года.

Также в 2024 году на казанском участке тропы частично откроют капиллярный маршрут, проложенный по северной части лесопарка «Лебяжье».

Напомним, что проект «Волжская тропа» в Татарстане стартовал весной прошлого года. Она пролегает вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашии с дополнительным отрезком в Казани.

Общая протяженность — 350 км. Тропа объединяет пять районов Татарстана, более 100 объектов культурного наследия и 26 особо охраняемых природных территорий.

Трек тропы проложил эксперт по геоинформатике, краевед и путешественник Тимур Циунчук. Проект разрабатывался Дирекцией по природным территориям Института развития городов РТ.

Галия Шакирова