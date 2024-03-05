Лифтовый союз назвал причины аварий лифтов в домах

Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров рассказал «Газете.Ru» о причинах аварий в лифтах. По его словам, управляющие компании зачастую пытаются сэкономить на техническом обслуживании, что приводит к авариям.

Захаров добавил, что лифт не может упасть, а начинает двигаться выше предусмотренной скорости, срабатывает система безопасности. Он также отметил, что с 1 сентября 2024 года Ростехнадзор получит реальные рычаги воздействия на компании, не соблюдающие правила безопасного содержания и использования лифтов.

Кроме того, вице-президент союза добавил, что в многоэтажном доме имеется только два лифта, из-за чего жители хотят побыстрее доехать, куда им нужно. В результате кабина переполняется, что создает дополнительную нагрузку на лифт.

Причиной для таких размышлений стал случай, произошедший 5 марта в Санкт-Петербурге, когда в жилом доме в Шушарах сорвался лифт. В кабине находились 13 человек, в том числе пятеро детей.

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