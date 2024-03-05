X5 следит за ситуацией после включения в список ЭЗО

Включение ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (одна из российских «дочек» X5 Retail) в перечень экономически значимых организаций, предполагающий возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам, не влечет обязательных последствий. Об этом сообщили в компании.

На данном этапе неизвестно, предполагает ли включение в список российского дочернего предприятия компании принятие каких-либо дальнейших мер в отношении X5. Однако группа следит за ситуацией и будет обновлять информацию о любом возможном развитии событий.

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Нафиса Миннехузина