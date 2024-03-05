Мероприятия в честь 100-летия «Татаркино» пройдут по 32 регионам России

Фото: Реальное время

Сегодня замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин рассказал, что в этом году мероприятия, посвященные 100-летию ГБУК РТ «Татаркино», будут проходить в течение всего года.

— И фестиваль мусульманского кино здесь тоже не останется в стороне. В его рамках ожидается серьезная международная конференция. Одним из основных мероприятий мы также ожидаем 13 марта в Казанской филармонии с участием первых лиц из смежных организаций 5-6 стран СНГ, — сказал Натфуллин.

Директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова рассказала, что идет работа над созданием обширной программы юбилейного, XX Фестиваля мусульманского кино, посвященного 100-летию татарстанского кинематографа. В сентябре в республике пройдет ретроспектива татарстанского кинематографа.

— Мы сейчас занимаемся большой работой по возвращению исконного первого названия фестиваля, который был в первые 4 года, «Алтын минбар». Проходим патентные процедуры. Это согласовано с президентом фестиваля и всеми нашими структурами РТ, — отметила Айтуганова.

В сентябре в республике пройдет ретроспектива татарстанского кинематографа. Реальное время / realnoevremya.ru

Программа XX Фестиваля мусульманского кино будет дублироваться по всей России в формате киноэкспресса под названием «100 лет татарстанского кинематографа». На сегодня 32 региона России выразили желание ее увидеть, подтвердила Айтуганова.





— Последние 3-4-5 лет для татарстанского кино — это годы динамического развития и подъема. Об этом говорят многие результаты. И одним из серьезных достижений стало становление казанского Фестиваля мусульманского кино, который сейчас не только в РТ и России, но и в мире занимает особое место, — заявил Натфуллин.

Татарское кинематографическое объединение «Татаркино» образовано 13 февраля 1924 года.

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Аделия Сафина