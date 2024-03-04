До конца года в Татарстане построят 11 школ и 10 детсадов — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане в этом году появятся 11 школ и 10 детских садов. Суммарно они рассчитаны на 11 758 детей, рассказал на брифинге в Доме правительства Татарстана министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

— У нас [появится] три школы в Казани. Это в микрорайоне М-14, «Новые Горки», ЖК «Весна», хотя там у нас одна школа есть. У нас школа на 1 224 места будет построена в Высокой Горе. У нас еще в Челнах школа будет построена, — передают его слова «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С 2019 года в Татарстане выделили свыше 28,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Образование», в том числе более 20 млрд рублей — из федерального бюджета. За это время в регионе построили 46 школ на 39 818 мест и 82 детских сада на 16 450 мест.

В этом году отремонтируют два спортивных зала в Тукаевском и Ютазинском районах Татарстана. Оснастят современными лабораториями 72 школы.

Одной из проблем является дефицит педагогов. В республике не хватает учителей по физике, математике, русскому языку и биологии. Проблему пытаются решить с помощью программы «Земский учитель». Больше 50 педагогов уже получили единовременную выплату в один миллион рублей.

— После завершения учебного процесса в вузах Татарстана не все возвращаются и не все закрепляются — это главная проблема. А чтобы молодые кадры были закреплены в школах республики, необходимо комплексное решение вопроса: жилье, повышение заработной платы и какие-то доплаты. Хотя в республике есть грантовая поддержка по программе «Наш новый учитель». По 10 тысяч учителя получают молодые, — добавил министр образования.

В рамках нацпроекта республика уделяет внимание волонтерам. В Татарстане их насчитывается больше 180 тысяч человек. В этом году волонтерские центры реконструируют на 17 млн рублей.

Напомним, в Татарстане в этом году обновят 47 школ и 21 детский сад. Всего в рамках национального проекта «Образование», двух государственных и четырех республиканских программ в регионе отремонтируют 185 объектов на 5,1 млрд рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов