«Прогресс МС-26» отправился к МКС на корабле «Союз-2.1а»

Сегодня в 06.25 мск с 31-й площадки Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-26». Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме.

Стыковка корабля к модулю «Звезда» состоится 17 февраля в 09.12 мск.



Ранее в январе в Роскосмосе рассказали, когда будет запущен «Союз МС-25». В госкорпорации отметили, что пилотируемый корабль отправится на МКС 21 марта. В экипаж войдут космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Беларуси Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.



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Разил Самигуллин