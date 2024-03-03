«Мы сегодня идем по пути Казани»

Фото: Шакирова Галия

Новые модульные общественные туалеты, арт-объекты, оборудованные смотровые площадки с биноклями и несколько десятков исторических зданий, которые теперь предстают перед жителями и гостями Елабуги в буквальном смысле в новом свете. Это не полный список преобразований, реализованных на грантовые 175 миллионов рублей. Напомним, что в 2022 году в конкурсе Федерального агентства по туризму (Ростуризм) на реализацию туристского кода центра города в числе трех десятков победителей оказались Казань и Елабуга. Им было выделено финансирование на общую сумму 387,7 миллионов рублей. Всего заявки тогда подали 85 городов — муниципальных образований с населением от 5 тысяч до 2 миллионов человек из 56 субъектов РФ. Призовой фонд составлял 6 миллиардов рублей.

— Проект по обустройству туристического кода центра городов был придуман Ростуризмом. Мера вошла в перечень мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который была инициирован президентом России Владимиром Путиным. Поездив по нашей стране, руководитель федерального агентства поняла, что очень много красивых мест, которые пока находятся в таком состоянии, что туристам вечером темно, туалетом нет, навигации нормальной нет, бренд-бука как такого нет. Стало обидно и была придумана такая история: тем туристическим городам, в которых уже сейчас существует большой поток туристов, помочь создать красивую, комфортную законченную среду для пребывающих гостей. Был объявлен федеральный конкурс. Елабуга вошла в число победителей. Но конкуренция была очень высокая, — рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Архитектурную подсветку установили на 68 объектах культурного наследия и памятниках монументального искусства Шакирова Галия / realnoevremya.ru

Вышли из тени

Глава Елабужского муниципального района РТ, мэр города Рустем Нуриев в свою очередь признался, что в мэрии не стали изобретать велосипед и обратились к профессионалам — компании из Ярославля, которая и разработала победный проект заявки.

— Когда мы уже выиграли, наши архитекторы — сестры Казаковы делали рабочую проектно-сметную документацию. Они проектировали все освещение, — добавил мэр Елабуги. В итоге архитектурную подсветку установили на 68 объектах культурного наследия и памятниках монументального искусства, среди которых Спасский и Покровский соборы, а также историческое здание нынешнего Елабужского института КФУ и музеи.

Покровский собор в новом свете Шакирова Галия / realnoevremya.ru

— Кинотеатр «Кама» — сложнейшее с точки зрения визуализации здание, они все правильно сделали, и оно стало украшением города, а было ужасным, — рассказал Нуриев.

— Елабуга очень преобразилась, — поделился своими впечатлениями Иванов, добавив, что «был определен правильный перечень мероприятий».

Отметим, что по итогам прошлого года турпоток в этот город составил 1 миллион 8 тысяч человек, увеличивших по сравнению с 2022 годов на 48 тысяч. Только в одном доме-музее Ивана Шишкина побывали 74 тысячи человек, что равно населению Елабуги.

Турпоток в Елабугу составил 1 миллион 8 тысяч человек, увеличивших по сравнению с 2022 годов на 48 тысяч. Шакирова Галия / realnoevremya.ru

Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко призналась, что 20 лет мечтала организовать подсветку объектов культурного наследия. Ее мечта сбылась на 95%.

— 95% подсвечено. Когда все это произошло, буквально в декабре 2023 года, в январе, радости и счастья действительно не было конца. Для елабужан в первую очередь и для туристов, которые здесь бывают, это действительно красивое зрелище. Сейчас многие приезжают из новой части города, чтобы погулять по историческому центру. Это возрождение тех традиций, которые были, — заявила Руденко.

Кроме того, она рассказала, что туристы жаловались на отсутствие туалетов. Теперь на основных туристических маршрутах установлены 4 стилизованных туалетных модуля стоимостью порядка 1,2 миллиона каждый. А еще на 191 здании заменили аншлаги, чтобы они соответствовали исторической среде, и наружные светильники, создали малые архитектурные формы — скульптуры «Фонарщика», так как в Елабуге в одной из первых в Российской империи появилось уличное газовое освещение, и отцу знаменитого художника Ивана Шишкина — Ивану Васильевичу, который на собственные средства провел центральное водоснабжение в городе.

Турпоток в дом-музей Шишкина равен населению Елабуги — 74 тысячи человек. Шакирова Галия / realnoevremya.ru

— В этом году мы на ул. Гассара будем менять трубу. Она 1900 года. Есть еще даже деревянные элементы того времени», — добавил Нуриев.

Директор музея-заповедника не стала скромничать и сказала, что, по ее мнению, «в Елабуге этот проект был осуществлен просто на отлично».

Впрочем, мэр города заявил «Реальному времени», что это только начало.

— У нас есть пожарная каланча на Московской улице. Ею будем заниматься. Будем подсвечивать. Уже на собственные деньги, — заверил Нуриев.

«Фонарщик» напоминает жителям и гостям Елабуги, что город был в числе первых в Российской империи, где провели газовое уличное освещение. Шакирова Галия / realnoevremya.ru

С Казанью по пути

А еще в вопросе развития туризма для Елабуги примером является Казань.

— Мы сегодня идем по пути больших услуг, по пути Казани. Сегодня уже чувствуется интерес инвесторов к нашим зданиям, объектам культурного наследия. Есть у нас варианты и за «рубль» отдавать, чтобы сохранить здание. Таких много. Мы не можем сказать, что у нас все здесь хорошо. У нас здесь надо работать и работать. Почти 500 га исторических площадей. Они требуют постоянного внимания. В это надо время вкладываться. Если мы в инфраструктуру будем солидно вкладываться, конечно, туристический поток не будет уменьшаться, — сказал Нуриев.

Коснулись и проблемы нехватки номерного фонда во время широко разрекламированных мероприятий — Спасской ярмарки, международного музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге».

— Уже сегодня нет на эти дни мест в гостиницах... Я очень надеюсь. что в ближайшем будущем у нас появится несколько новых гостиниц, гостевых домов. На улице Казанская полным ходом идет строительство ресторана и гостиницы на 50 номеров. Постепенно эта работа у нас идет, — сообщила Руденко.

Уже сегодня нет мест в гостиницах на дни проведения в Елабуге Спасской ярмарки и музыкального фестиваля Бориса Березовского. Шакирова Галия / realnoevremya.ru

По словам Иванова, по примеру Елабуги будут благоустраивать и другие города Татарстана.

— Эта мера поддержки ушла из нацпроекта. Можно сказать, что Елабуга села в тот единственный вагон, который был. Мы ожидали, что еще города будем готовить. Но дела передали Минэконоразвития и немножко пересмотрели стратегию. Но не страшно. В Татарстане много красивых городов. Большой потенциал у города Чистополь — должна все-таки пройти работа по реставрации и реконструкции исторического центра... Чистополь в этом смысле не уступает Елабуге и многим другим. У нас есть прекрасный туристический центр в Тетюши… нужно обустраивать городскую среду, в первую очередь, для туристов. Елабуга была городом, который благодаря командной работе очень быстро смогл подготовить осознанную, правильную, понятную заявку. В других городах необходимо еще сформировать исторические центры, провести общественные обсуждения. Это процесс, который требует нескольких этапов. За один месяц не подготовишь, — подытожил глава Госкомитета РТ по туризму.

Галия Шакирова