Мэр Набережных Челнов поручил закончить капремонт автомеханического техникума к 1 сентября

Мэр Набережных Челнов, поручил строителям закончить капитальный ремонт учебного корпуса автомеханического техникума до 1 сентября. Общая площадь объекта вместе с мастерскими составляет более 8,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщают Chelny-biz.ru.

Работы ведет компания ООО СК «Твой дом» под руководством депутата Госсовета Республики Татарстан. Стоимость работ оценивается в 417 миллионов рублей, их источник — федеральный и республиканский бюджеты. Сейчас объем работ выполнен на 62%.

Директор КГАМТ Фарит Залакаев рассказал, что здание было в плохом состоянии: кирпич крошился, кровля протекала, фасад был холодным. Из-за этого в актовом зале и столовой не было света, а большинство студентов не учились в корпусе. Проектная мощность — 750 обучающихся, но сейчас в техникуме обучаются 2100 студентов на дневном отделении и 300 на заочном.

Мэр отметил, что городу нужен капремонт для подготовки кадров. По словам строителей, из-за плохого состояния здания им удалось выйти на демонтажные работы лишь в конце года. На данный момент работы закончены, утеплен фасад, 80% территории покрыто кровлей, расширена входная группа. Сейчас идет отделка учебных корпусов.



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Нафиса Миннехузина