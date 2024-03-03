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Происшествия

В Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков

11:58, 03.03.2024

В ингушском Карабулаке завершили спецоперацию по ликвидации боевиков. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, силовикам удалось нейтрализовать шестерых предполагаемых террористов.

— Проведение спецоперации закончилось. Режим контртеррористической операции продолжает действовать, — сообщил собеседник агентства.

Личности погибших устанавливаются. Сейчас идет осмотр места происшествия.

Накануне в городе ввели режим КТО. Бойцы спецназа ФСБ обнаружили в одном из жилых домов группу бандитов. Их удалось заблокировать.

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Происшествия
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