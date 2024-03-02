Страны — экспортеры газа выразили неприятие искусственного вмешательства в работу рынков

Форум стран — экспортеров газа выразил негативное отношение к искусственному вмешательству в работу рынков газа. В том числе было отмечено неприятие к внедрению политически мотивированных «потолков цен».

Также на форуме отметили исключительную важность защиты газовой инфраструктуры, включая трансграничную.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает укреплять свои позиции ключевого экспортера энергоносителей в Китай. В прошлом году было поставлено 8 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 23% больше, чем в 2022 году.

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Разиль Самигуллин