В Санкт-Петербурге после ЧП на Пискаревском проспекте обратились к врачам 6 человек

Сегодня телеграм-каналы сообщили о беспилотнике, который якобы врезался в жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Губернатор города Александр Беглов заявил о частичном повреждении остекления балконов двух домов из-за ЧП, однако причину произошедшего не объяснил.

По информации комитета здравоохранения города, медицинская помощь потребовалась шести жителям Пискаревского проспекта, в том числе 92-летней женщине. Ее госпитализировали с симптомами стрессовой реакции.



Жителей пострадавших квартир эвакуировали и разместили в здании ближайшего детского сада. На месте происшествия работают представители силовых ведомств и городской администрации.

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Нафиса Миннехузина