Минпромторг предложил смягчить требования к иностранным компаниям в СПИК

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило поправки к требованиям к компаниям, которые заключают специальные инвестиционные контракты (СПИК).

Ведомство предлагает уточнить, что нельзя стать участником СПИК на общих условиях, если доля иностранного участия превышает 25%. При этом компании с долей иностранного участия более 25% смогут заключить контракт, но на них не будут распространяться льготы и специальные меры поддержки. По сути, такие компании получат доступ к госзаказам и возможности маркировать свою продукцию как российскую.

На данный момент в программе запрещено участие организаций, которые полностью контролируются зарубежными юридическими лицами. Таким образом, Минпромторг хочет смягчить требования для иностранных компаний, оставляя преимущество за отечественными. Учитывая необходимость привлечения инвестиций, такое решение кажется оправданным. Однако стоит следить за тем, чтобы компании с иностранным участием не злоупотребляли своим статусом. Ранее Центробанк рассчитал долю иностранного капитала в российских банках и страховых компаниях.



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Разиль Самигуллин