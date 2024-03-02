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Экономика

В России расширили перечень объектов, на которые будут выделены средства из федерального бюджета

11:35, 02.03.2024

В России расширили перечень объектов, на которые будут выделены средства из федерального бюджета. Этот список распространяется на здания, которые будут построены в 2024-2028 годах в рамках госпрограммы «Строительство». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

В данные проект вошли объекты, строительство которых было начато в предыдущие годы, а также новые реализуемые по поручению президента и главы правительства. В данные проект также вошли:

  • Медучреждения в Карелии, Коми, Алтайском крае, Севастополе, Белгородской и Московской областях. В данных объектах предстоит работа по строительству и ремонту.
  • Здание Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, в нем предстоит провести работы по реконструкции.
  • Строительство Севастопольского академического театра танца имени В.А.Елизарова.
  • Создание инфраструктуры для образовательных учреждений, в том числе строительство кампусов мирового уровня.

В рамках проекта планируется постройка и реконструкция более 5 тысяч федеральных и региональных объектов. Из государственного бюджета на данные работы будет направлено около 4,7 трлн рублей. Более 1 трлн рублей поступят уже в 2024 году. Ранее Рустаму Минниханову показали проекты нового строительства в исторических поселениях.

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Разиль Самигуллин
ЭкономикаОбщество
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