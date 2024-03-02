«Мастер и Маргарита» собрал в прокате более 2 миллиардов рублей

Фильм «Мастер и Маргарита», снятый по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, чуть более чем за месяц проката собрал свыше 2 миллиардов рублей. Информацию об этом предоставила Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.

Отмечается, что в день премьеры картина собрала более 57 миллионов рублей. По состоянию на 5 февраля фильм заработал уже 1 миллиард рублей и стал четвертой российской лентой 2023 года с такими рекордными сборами.

Режиссером фильма выступил Михаил Локшин, а главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Загадочного Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Бюджет картины составил 1,2 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина