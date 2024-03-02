Сегодня в Казани до -5 градусов
В субботу, 2 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Днем в столице республики прогнозируется от -5 до 0 градусов. Штиль. На дорогах сохраняется гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -2 до -10 градусов. На дорогах будет скользко.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым