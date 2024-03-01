В Нижнем Новгороде откроют выставку казанских художников

В Нижнем Новгороде в ЦСИ «Терминал А» стартует выставка «Улица с односторонним движением», на которой будут представлены работы казанских художников.

Экспозиция объединила более 20 авторов, которые работают в разных медиа и затрагивают различные темы. Их биографии связаны с Казанью, а творчество формирует актуальную художественную повестку города.

На выставке зритель сможет примерить на себя роль фланера и перемещаться по экспозиции, как по городской улице.

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