Дело Валиевой: спортивный юрист рассказала о возможности пересмотра решения о дисквалификации фигуристки

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Верховный суд Швейцарии может пересмотреть решение о дисквалификации российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой, если будет доказана предвзятость арбитров или экспертов.

Ранее сообщалось, что юридическая фирма Pinna Legal рассматривает возможность подать апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой в Верховный суд Швейцарии.

Анцелиович отметила, что случаи, когда Верховный суд отменял решение CAS, достаточно малочисленны, но они есть. Например, было отменено решение по делу китайского пловца Сунь Яна из-за предвзятости одного из арбитров.



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Марагрита Головатенко