«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в первый день плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Назипов Айрат

Сегодня казанский «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в первый день плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча состоится 29 февраля в 19.30 в «Татнефть Арене».

В текущем сезоне казанцы забрали 3 из 4 встреч у екатеринбуржцев (3:2, 1:2, 2:1, 4:1)

Последний раз соперники встречались в плей-офф в далеком 2015 году — тогда подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали уверенную победу в 1/8 розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 4:1 в серии.

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Олег Исаков