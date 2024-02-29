Telegram стал ведущим каналом коммуникаций для российских компаний

Telegram превратился в ведущий канал коммуникаций для многих отечественных компаний. Согласно данным платформы Calltouch, за 2023 год число обращений пользователей через Telegram выросло на 197% по России, а в Москве — на 265%. При этом в декабре прошлого года россияне стали в 3 раза чаще узнавать о недвижимости через мессенджер, а обращения в интернет-магазины выросли на 118%. Об этом сообщает «Газета.ru».

Однако есть и антирекорды: в автомобильные компании в прошлом году обращались на 87% реже. Охваты политических и новостных каналов с начала 2022 года резко выросли, а крупнейшие российские СМИ попали в список наиболее цитируемых.

Основная аудитория мессенджера — активные люди, поэтому в контенте их привлекают польза и уникальность. В Telegram больше востребованы «кружки», инфокарточки, опросы и аудиосообщения в формате подкастов.

Telegram считается более приватным мессенджером по сравнению с остальными, поэтому от публикаций на этой площадке ждут смыслов и личных тем. Сложный дизайн и красивый визуал отходят на второй план, уступая место содержанию. Среди молодой аудитории востребованы группы с информацией о скидках на маркетплейсах, промокодах и розыгрышах, контент о компьютерных играх и аниме, а также бесплатная музыка для прослушивания.

В марте 2023 года ежедневная российская аудитория Telegram превысила 50 млн человек — этот показатель опережает количество пользователей YouTube в российском сегменте. За рекордные сроки данная площадка стала одним из главных каналов коммуникации с клиентами: компании создают в Telegram официальные новостные каналы и чаты для быстрого диалога с пользователями.

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Разиль Самигуллин