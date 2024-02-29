На вынос инженерных сетей для второй ветки метро Казани выделили 707 млн рублей

Главстрой республики опубликовал заказ на вынос инженерных коммуникаций на 707,7 млн рублей. Прежде всего заказ представляет собой вынос (защиту) инженерных коммуникаций из зоны строительства и благоустройство территории строительства объекта «Первый участок второй линии метрополитена г. Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 1 декабря 2024 года.

По договору подрядчик обязуется выполнить работы по сносу зеленых насаждений, компенсационной посадке деревьев и благоустройству территорий, а также проложить наружные сети водоснабжения, провести земляные работы, вынос сетей связи, сетей электроснабжения. Также в обязанности по контракту входит создание временных дорог, вынос контактной сети, утилизация и устройство временных зданий и сооружений.

Ранее Рустам Минниханов проверил строительство станции «10-й микрорайон» Казанского метрополитена. Тоннелепроходческий комплекс «Айсылу» уже достиг станции «10-й микрорайон». В присутствии Рустама Минниханова был дан старт работе тоннелепроходческого комплекса на следующем участке.

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Разиль Самигуллин