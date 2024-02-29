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На вынос инженерных сетей для второй ветки метро Казани выделили 707 млн рублей

13:48, 29.02.2024 1

Главстрой республики опубликовал заказ на вынос инженерных коммуникаций на 707,7 млн рублей. Прежде всего заказ представляет собой вынос (защиту) инженерных коммуникаций из зоны строительства и благоустройство территории строительства объекта «Первый участок второй линии метрополитена г. Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 1 декабря 2024 года.

По договору подрядчик обязуется выполнить работы по сносу зеленых насаждений, компенсационной посадке деревьев и благоустройству территорий, а также проложить наружные сети водоснабжения, провести земляные работы, вынос сетей связи, сетей электроснабжения. Также в обязанности по контракту входит создание временных дорог, вынос контактной сети, утилизация и устройство временных зданий и сооружений.

Ранее Рустам Минниханов проверил строительство станции «10-й микрорайон» Казанского метрополитена. Тоннелепроходческий комплекс «Айсылу» уже достиг станции «10-й микрорайон». В присутствии Рустама Минниханова был дан старт работе тоннелепроходческого комплекса на следующем участке.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:42
    Рахмат. Ждём открытий аюв 2025 году
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