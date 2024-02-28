Волынец подробнее рассказала об идее запретить детям до 14 лет использовать социальные сети

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с RT объяснила свое предложение рассмотреть вопрос о разработке законопроекта о запрете на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет. Она добавила, что для авторизации на таких сайтах детей от 14 до 18 лет понадобится разрешение родителей.

— У нас было вообще очень много обращений от родителей, связанных с тем, что детей через соцсети вовлекают в деструктивное сообщество. То есть кибербуллинг — это еще не единственная причина, которая доставляет родителям тревогу и беспокойство, но также вовлечение детей и в группы суицидов, и в группы экстремистские, и очень много всего сейчас, к сожалению, включая ЛГБТ-пропаганду, — объяснила Ирина Волынец.

Она отметила, что родители не могут отследить сайты, которые посещают их дети, но если ребенок и не вступает в различные сообщества, они все равно представляют опасность. Волынец добавила, что негативные комментарии и дизлайки являются для ребенка сильным источником стресса. Поскольку с последствиями кибербуллинга не могут справиться даже некоторые взрослые. По ее словам, еще одну опасность в социальных сетях представляет то, что там может авторизоваться кто угодно, в том числе мошенники, которые могут легко оставаться анонимными, используя чужие фото и ложный возраст. Волынец резюмировала, что существует другая точка зрения о том, что за этим должны следить сами родители.

— Но ребенок может чувствовать себя ущербным по сравнению со сверстниками, с одноклассниками, которые зарегистрированы, а вот он не зарегистрирован и не имеет возможности общения. То есть он может чувствовать себя дискриминированным. Поэтому это не только дело семьи, это все-таки еще и задача государства — максимально оградить детей от негативного влияния и от опасности, — заключила Волынец.

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Разиль Самигуллин