Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Автомобилиста» в преддверии старта плей-офф КХЛ

Фото: Максим Платонов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал оценку игре «Автомобилиста» перед стартом плей-офф КХЛ. Наставник «барсов» считает, что соперник не играет от обороны:

— Не могу сказать, что они играют от обороны, они и атакуют хорошо. Сильное большинство, лучшее меньшинство в лиге. Соперник непростой, но в плей-офф простых и не будет. Нужно подготовиться, — приводит слова наставника пресс-служба «Ак Барса».

К матчам плей-офф готов нападающей казанцев Александр Радулов. Участие Дмитрия Яшкина в ближайших матчах пока под вопросом.

— Среди травмированных у нас Дмитрий Яшкин — ключевой игрок, но уже он тренируется в полную силу. Ему нужно некоторое время, чтобы полностью соответствовать своему статусу игрока высокого уровня. Он тренируется, работает. В команде нормальное настроение, рабочее. Ребята неплохо проводили последние матчи, выполняли задачи, которые мы требовали, — подытожил наставник.

Первые два матча соперники проведут на льду «Татнефть Арены». Игры состоятся 29 марта и 2 апреля. Следующие поединки состоятся уже в Екатеринбурге. Третья встреча стартует 4 апреля, четвертая — 6 апреля.

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял четвертое место на «Востоке». Подопечные Зинэтулы Билялетдинов набрали 84 очка в 68 играх. «Автомобилист» заработал на два балла меньше.

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