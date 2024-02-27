Стали известны причины сбоя мессенджеров
Стали известны причины сбоя различных мессенджеров. Падение систем приложений произошло из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. Об этом рассказал зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
Ткачев отметил, что была проведена работа и настройка шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора, в том числе технологий, которые и блокируют доступ к данным платформам. Депутат добавил, что данные меры были использованы для обнаружения узких мест, которые в будущем могут оказаться уязвимыми местами системы. Ранее сообщалось, что россияне жалуются на сбои в работе сервисов YouTube, WhatsApp* и VK.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.
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