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Против закрывшегося казанского фитнес-центра подали коллективный иск

15:22, 27.02.2024 1
Против закрывшегося казанского фитнес-центра подали коллективный иск
Фото: Динар Фатыхов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану подало коллективный иск против казанского фитнес-центра IronBull. От заведения требуют вернуть деньги за неисполнение договорных обязательств, рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшие клиенты могут также самостоятельного обратиться в суд. Образец искового заявления размещен на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, учреждение закрылось после новогодних праздников. После этого клиенты фитнес-центра начали массово жаловаться в Роспотребнадзор на действия руководства IronBull. Люди не могли получить обратно свои деньги.

В начале месяца представители компании вышли на связь. Они рассказали сразу о двух нападениях на фитнес-центр, которые произошли в декабре и январе. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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Бизнес Татарстан
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