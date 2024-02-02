Роспотребнадзор готовит коллективный иск против закрывшегося фитнес-центра в Казани

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Управление Роспотребнадзора по Татарстану ищет пострадавших от действий казанского фитнес-центра IronBull, который расположен по улице Зорге в Казани. Учреждение закрылось после новогодних праздников.

— К нам начали поступать массовые жалобы на то, что жители не могут получить свои услуги. На сегодня Управлением Роспотребнадзора принято решение о подготовке коллективного иска в защиту прав потребителей. Это сегодня, наверное, единственный способ для того, чтобы вернуть деньги за неоказанные услуги, — объяснила глава татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

В связи с этим Патяшина попросила всех пострадавших обратиться в ведомство для подачи коллективного иска. От клиентов ждут договор на оказание услуг, документы, подтверждающие оплату и паспортные данные. Принимать документы в Роспотребнадзоре готовы до середины февраля.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

В соцсетях группы IronBull казанцы оставили несколько негативных комментариев. Люди жалуются на то, что фитнес-центр закрылся без предупреждений. При этом на ресепшене фитнес-центра никто не отвечает.

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Айрат Назипов