Новости экономики

14:59 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Количество поддельных российских банкнот и монет уменьшилось в 2023 году

13:05, 27.02.2024

Количество поддельных российских банкнот и монет в 2023 году уменьшилось практически вдвое и составило примерно 12,4 тысячи штук.

На каждый миллион банкнот в обращении приходилось всего две фальшивки (в 2022 году было четыре).

Количество поддельных купюр иностранных стран также сократилось на 373 штуки по сравнению с прошлым годом, составив около 1,4 тысячи.

В отчетном периоде было выявлено 2 284 поддельных пятитысячных банкноты, 570 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, 140 поддельных двухтысячных банкнот. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анна Уржумова
Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть701.2
  • Нижнекамскнефтехим108.2
  • Казаньоргсинтез105
  • КАМАЗ187.5
  • Нижнекамскшина78.65
  • Таттелеком1.076