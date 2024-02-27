Количество поддельных российских банкнот и монет уменьшилось в 2023 году

Количество поддельных российских банкнот и монет в 2023 году уменьшилось практически вдвое и составило примерно 12,4 тысячи штук.

На каждый миллион банкнот в обращении приходилось всего две фальшивки (в 2022 году было четыре).

Количество поддельных купюр иностранных стран также сократилось на 373 штуки по сравнению с прошлым годом, составив около 1,4 тысячи.

В отчетном периоде было выявлено 2 284 поддельных пятитысячных банкноты, 570 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, 140 поддельных двухтысячных банкнот. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей.

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Анна Уржумова