В России предложили запретить голосовать на выборах в состоянии опьянения

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов высказал предложение о том, чтобы пьяные избиратели не имели права участвовать в голосовании. Он направил письмо зампреду ЦИК России Николаю Булаеву с соответствующим предложением. Об этом сообщает RT.

Политолог отметил, что, согласно действующему законодательству, граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не подпадают под ограничения, запрещающие участие в выборах.

Однако фактически такие случаи голосования имеют место, поскольку члены избирательных комиссий иногда не обращают внимания на состояние избирателей. Это может привести к злоупотреблениям и попыткам подкупа избирателей.

Антон Орлов подчеркнул, что человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не всегда может осознавать свои действия и становится фактически недееспособным.

В целях предотвращения возможных манипуляций с голосами, повышения прозрачности выборов и доверия к ним он предложил рассмотреть возможность введения запрета на голосование для людей, находящихся в состоянии опьянения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анна Уржумова