Турнир «Битвы роботов» завершился победой команды DS Robotics из Индии

Победителем турнира «Битвы роботов» стала команда «DS Robotics» из Индии. В финале турнира DS Robotics (Индия) встретилась с командой «Papa Bots» из Санкт-Петербурга. Матч начался с технических неполадок: у обоих роботов отказали спиннеры, которые использовались в качестве оружия. Затем «DS Robotics» удалось спровоцировать возгорание у соперника.

Несмотря на это, «Papa Bots» продолжил борьбу. Однако решением судей победителем была признана команда «DS Robotics». Они получили $175 000 призовых, а петербуржцы забрали $80 000. Ранее стало известно, что В Казани определят сильнейшего в финале «Битвы роботов» на «Играх будущего».



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Разиль Самигуллин