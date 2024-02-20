ЦБ опубликовал рекомендации по разработке дивидендной политики акционерного общества

Центральный банк опубликовал письмо, в котором содержится рекомендация акционерным обществам по разработке дивидендной политики. В соответствии с Кодексом корпоративного управления акционерному обществу, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, рекомендуется разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

Для этого рекомендуется:

утвердить дивидендную политику в виде отдельного внутреннего документа (Положения о дивидендной политике);

определить правила, регламентирующие порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов; условия, при соблюдении которых они объявляются (не объявляются); порядок расчета размера дивидендов по акциям, размер дивидендов по которым не определен уставом; минимальный размер дивидендов по акциям разных категорий;

установить порядок определения минимальной доли консолидированной чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, с учетом ограничений на объявление и выплату дивидендов.

Кодекс корпоративного управления также рекомендует раскрывать Положение о дивидендной политике на сайте общества в интернете. Своевременная актуализация (пересмотр) и раскрытие дивидендной политики поможет избежать появления неактуальных данных о ней, которые могут формировать искаженное представление об обществе и стоимости его ценных бумаг.

Акционеры и инвесторы уделяют особое внимание факторам и обстоятельствам, которые влияют на выплату дивидендов. Поэтому общество должно раскрывать не только решения о распределении чистой прибыли, но и подробные обоснования этих решений.

Раскрытая информация должна быть объективной и сбалансированной. Кроме того, обществу рекомендуется представлять акционерам обоснование распределения прибыли, включая экономическое обоснование потребностей в направлении части прибыли на собственные нужды общества.

Это письмо Банка России адресовано публичным акционерным обществам, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам. Однако оно может быть полезно и для других обществ, особенно если у них есть миноритарные акционеры, акции разных категорий или планы по привлечению капитала на организованных торгах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин