В Казани во время тренировки произошел несчастный случай с хоккеистом спортшколы «Ак Барс»
В Казани 19 июня во время тренировки на частных сборах хоккеист детско-юношеской спортивной школы «Ак Барс» Савва Скотников потерял сознание. Юношу 2006 года рождения госпитализировали, в больницу ему диагностировали разрыв врожденной аневризмы головного мозга.
Спортсмена уже прооперировали, сообщили в пресс-службе Академии хоккея «Ак Барс». За его состоянием наблюдают врачи, медицинскую помощь оказывают «лучшие специалисты страны».
Ситуация находится на контроле казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Он оказывает помощь воспитаннику спортшколы и его семье.
— Просим СМИ проявить понимание к ситуации и не беспокоить родственников игрока в этот трудный момент. Академия хоккея «Ак Барс» сообщит об изменениях в состоянии хоккеиста, но до этого момента воздержится от любых комментариев, — говорится в сообщении.
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