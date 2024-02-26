Bitcoin торгуется на отметке выше $51,5 тысячи

На сегодня, 26 февраля, Bitcoin (BTC) оценивается в $51,5 тыс., Ethereum (ETH) торгуется по цене $3,1 тыс., а стоимость BNB (BNB) составляет $386, следует из данных криптобирж.

Среди топ-100 криптовалют по рыночной капитализации за последние сутки наибольший рост продемонстрировала Mantle (MNT) — выросла на 19,9%.

Самым значительным падением за последние 24 часа отличилась Render (RNDR) — снизилась на 6,18%.

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Анна Уржумова