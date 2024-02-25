Профессор РАН рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта

Искусственный интеллект может заменить человека только в выполнении рутинных задач, но не во всех профессиях, а человеческий интеллект эффективнее ИИ. Об этом в интервью RT рассказал профессор РАН, доктор физико-математических наук и генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец.

Эксперт объяснил, что такое искусственный интеллект. По его словам, это технологии, созданные людьми для решения конкретных задач. ИИ способен обучаться на данных и улучшать качество работы. Нейросети — это один из типов модели искусственного интеллекта, и часто понятия «нейросеть» и «искусственный интеллект» можно считать синонимами.

Также Иван Оселедец рассказал о профессии промпт-инженера, который разрабатывает и совершенствует модели искусственного интеллекта. Эксперт отметил, что сейчас эти специалисты очень востребованы на рынке труда, но со временем умение составлять запрос к большой модели станет необходимым для всех пользователей ИИ.

Кроме того, профессор РАН поделился мнением о том, чем искусственный интеллект отличается от человеческого. Он привел в пример энергоэффективность и количество задач, которые способен решать естественный интеллект человека, и отметил, что искусственный интеллект уже решает многие задачи гораздо лучше людей. Однако наиболее эффективный вариант — это когда человек и ИИ работают вместе.

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Разиль Самигуллин